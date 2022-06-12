الأحد 12-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

بيانات التضخم الأميركية تعيد العملات المشفرة إلى دائرة الخسائر

فرنسا: قوات الإطفاء تحاول إخماد حرائق غابات جنوبي البلاد

تركيا تعلن عن مقتل 4 من جنودها خلال العمليات العسكرية في العراق

توقعات برفع الفيدرالي الامريكي اسعار الفائدة الأسبوع المقبل

كيم جونغ أون يعرب عن دعمه الكامل لروسيا

هام من المواصفات والمقاييس بشأن فواتير شراء الذهب

أسعار الخضار محلياً اليوم الأحد

ما حقيقة رفع أسعار الكهرباء والغاز في مصر؟

مياهنا: قيمة الصرف الصحي على الفاتورة مرتبطة بكميات الاستهلاك

الزراعة: أسعار الأضاحي لن ترتفع وأكثر من نصف مليون أضحية متاحة بالأسواق

الأحد، 12-06-2022 09:36 ص

الإمارات تسجل 1179 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات-تسجل-1179-حالة-إصابة-جديدة-بـ-كورونا


الوكيل الإخباري - تماشيا مع خطة وزارة الصحة الاماراتية ووقاية المجتمع لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر و حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" و المخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة إجراء 253,991 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص و توسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,179 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 916,247 حالة.

اضافة اعلان


‌‎كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الأربع و العشرين الماضية وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,305 حالات.


فيما أعلنت الوزارة شفاء 981 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا و تعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 898,305 حالات.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
127-190024-beijing-delays-schools-covid-19_700x400

بكين تؤجل إعادة فتح المدارس بعد موجة إصابات جديدة بكورونا

e

العراق: اعتماد بطاقة التلقيح ضد كورونا للمسافرين وإلغاء بي سي آر

وفاة كورونا

ارتفاع وفيات كورونا حول العالم إلى أكثر من 6.3 مليون

1388891419

الصين تطلق حملة فحص غير مسبوقة للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا

tbl_articles_article_21904_7625086f6c4-a2bf-4879-8979-da72ff18ac4e

نمو الجنين قد يتأثر بإصابة الحامل بكورونا

image (1)

بعد عامين من ظهوره.. لماذا لم يصب البعض بكورونا حتى الآن؟

أخبار متعلقة
1ca411f3-6512-4b01-98a6-0d38981b624d

الإمارات تسجل 373 إصابة جديدة بكورونا دون وفيات

4405103_1626730987

ألمانيا زيادة ضئيلة في انتشار السلالة الفرعية من أوميكرون

iStock-598676126-750x430

نانوليك الروسية توقف العمل على تطوير اللقاح المركب ضد الانفلونزا وفيروس كورونا

126488

الرئيس الفنزويلي يتلقى جرعة معززة من سبوتنيك لايت الروسي

2022_4_9_12_21_44_17

البيت الأبيض..إصابة آشلي ابنة الرئيس بايدن بكورونا

Covid-19_SP_-_UTI_V._Nova_Cachoeirinha

مجموعات الإغاثة الكورية الجنوبية تسعى لتقديم مساعدة طبية إلى كوريا الشمالية