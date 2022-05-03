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الثلاثاء، 03-05-2022 11:09 ص

الإمارات تسجل 222 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الاماراتية عن إجراء 181,334 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

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وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الامارات وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 222 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 899,033 حالة.

 

كما أعلنت وزارة الصحة الاماراتية عدم تسجيل أي حالة وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,302 حالة.


وأعلنت الوزارة عن شفاء 368 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 882,591 حالة.

الامارات نيوز

 




 

 


 

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