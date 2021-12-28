الثلاثاء 28-12-2021
الوكيل الاخباري

قرض ياباني بـ 100 مليون دولار للأردن

فيديو - عراك بالأيدي بين عدد من النواب تحت القبة ورفع الجلسة ليوم غد الأربعاء

جرعتي لقاح كورونا شرطا لدخول الخدمات الطبية الملكية

اعلان هام من مستشفى الجامعة الاردنية

جرعتا لقاح او فحص pcr سلبي لدخول قاعة امتحان تكميلية التوجيهي

هل ترفع الحكومة رواتب الموظفين العام المقبل ؟

صرف معونة الشتاء والمعونة الوطنية اليوم الثلاثاء

الأمن : إغلاق مركز حدود الدرة

رصد 2 مليون دينار لإنشاء "خط دجانيا" لجر المياه من طبريا للأردن

ترقيات واسعة في جامعة اليرموك - أسماء

الثلاثاء، 28-12-2021 12:09 م

الإمارات تعتمد لقاح سينوفارم البروتيني كجرعة تنشيطية

sinopharm-vaccine-china-serbia


الوكيل الإخباري-وافقت وزارة الصحة الإماراتية على الاستخدام الطارئ للقاح شركة سينوفارم الصينية المعتمد على البروتين لمكافحة كوفيد-19، وقالت إنه سيتاح كجرعة تنشيطية بدءا من يناير المقبل.

اضافة اعلان

 

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية أمس الاثنين، أنها وافقت على أن يقوم مشروع مشترك بين مجموعة جي 42 الإماراتية ومجموعة بيوتيك الوطنية الصينية التابعة لشركة سينوفارم بإنتاج اللقاح وتوزيعه.


وذكر البيان أن الموافقة جاءت في أعقاب دراسة أجريت في الإمارات، شملت أفرادا سبق تطعيمهم بجرعتين من لقاح سينوفارم غير النشط.


وأعلنت الإمارات أمس الاثنين عن اكتشاف 1732 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة. وقالت السلطات إنه تم تطعيم نحو 91 في المئة من سكان الإمارات البالغ عددهم عشرة ملايين بالكامل.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
germcor

372 وفاة جديدة بكورونا في ألمانيا

الصين

الصين تسجل 209 إصابات جديدة بكورونا

ك

نبأ سار من أميركا بشأن مصابي أوميكرون

نزلات البرد

المتحور أوميكرون و نزلات البرد.. وجهان لعملة واحدة فاحذروا نشره بالخطأ

ffff

كورونا.. وزير الصحة المغربي يحذر من انتكاسة وبائية

1

إسبانيا تسجل معدلا قياسيا للإصابات