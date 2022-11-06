الأحد 06-11-2022
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الأحد، 06-11-2022 07:20 م

الإمارات تلغي كافة قيود كورونا

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الوكيل الاخباري- ألغت الإمارات اعتبارا من اليوم الأحد، كافة القيود والإجراءات الاحترازية التي اتخذت في البلاد لمواجهة جائحة كورونا.اضافة اعلان


وأعلن المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات سيف الظاهري، خلال إحاطة إعلامية استثنائية عن المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف القيود وتفعيلها بدءا من يوم الاثنين 7 نوفمبر.

وتتضمن المرحلة الثانية إلغاء كافة القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد-19 حيث سيكون ارتداء الكمامة اختياريا في جميع المرافق المفتوحة والمغلقة بما في ذلك دور العبادة والمساجد، ما عدا المنشآت والمرافق الصحية ومراكز أصحاب الهمم حيث سيكون ارتداء الكمامات إلزاميا.

وقال سيف الظاهري "بالنسبة للمساجد والمصليات، فإننا نعلن أيضا عن اختيارية الصلاة على السجادة الشخصية إذ لم تعد إلزامية بعد موعد تفعيل القرار.

وصرح بأن استخدام تطبيق "الحصن" سيقصر لإثبات شهادات التطعيم ونتائج الفحوصات داخل الدولة وخارجها عند الطلب، وبالتالي لا يشترط المرور الأخضر للدخول للمرافق والمواقع العامة.

 




 

 


 

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