السبت 31-10-2020
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السبت، 31-10-2020 08:17 ص

وفق بيان من وزارة الصحة الإماراتية

الإمارات تنفي شائعة متداولة عن علاج كورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - نفت وزارة الصحة الإماراتية، صحة المعلومات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول اتباع أسلوب علاجي لمن يشعرون بأعراض كورونا ، بدون الاتصال بالجهات الصحية الحكومية.

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ودعت الوزارة في بيان نشرته يوم الجمعة على "تويتر"، أفراد المجتمع إلى التواصل فورا مع الجهات الصحية عند ظهور أعراض كوفيد-19.


وتضمنت المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تناول عدة فيتامينات لمرة واحدة يوميا أو أسبوعيا.


كما طلبت منهم تجاهل الشائعة المذكورة، مع الحرص على استقاء المعلومات الصحيحة من الموقع الرسمي للوزارة ومنصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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