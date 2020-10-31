السبت 31-10-2020
الوكيل الاخباري

الكويت: 6 وفيات و589 إصابة جديدة بكورونا

لجنة الأوبئة للوكيل : أيام وتحدد مصير الأردنيين وبشرى سارة

وفاة عامل وافد سقط بكسارة حجارة

بريطانيا: إغلاقات جديدة الأسبوع المقبل لوقف الانتشار السريع لكورونا

الإفتاء تحرم مخالطة مصابي كورونا للناس

مستشفى الأمير حمزة : 14 مصابا بكورونا في حالة حرجة

الحكومة تخفض اسعار البنزين

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود

أمجد العضايلة يوضح حول منصبه الجديد

الخدمات الطبية الملكية توقف استقبال المرضى بعيادات الاختصاص




السبت، 31-10-2020 02:39 م

من خلال تعزيز الإمكانيات والتدابير اللازمة

الإمارات: لجنة وطنية لإدارة مرحلة التعافي من كورونا

امارات
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت الإمارات، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة وطنية ستتولى إدارة مرحلة التعافي من جائحة فيروس كورونا الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

اضافة اعلان

وأكدت اللجنة العليا لإدارة أزمة "كوفيد-19" في الإمارات أن تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من أزمة جائحة "كوفيد-19"، برئاسة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سلطان بن أحمد الجابر، يأتي بهدف "تحقيق الكفاءة لمرحلة التعافي من الأزمة.

 

ويأتي ذلك ، من خلال تعزيز الإمكانيات والتدابير اللازمة للتعافي واستمرارية الأعمال والخدمات، بالإضافة إلى وضع برامج دعم استباقية للمؤسسات من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات وقياس مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية، لضمان عودة الحياة الاعتيادية للمجتمع".


وتضم اللجنة ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات الاتحادية، منها وزارات الدفاع والصحة والخارجية والاقتصاد والمالية وغيرها.


وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" بأن اختصاصات اللجنة الجديدة تشمل "وضع الخطة الاستراتيجية ومؤشرات الأداء لمرحلة ما بعد الجائحة، وتحديد واعتماد المؤشرات التشغيلية للقطاعات المستهدفة، وقياس أداء عمل الجهات المعنية بعودة الحياة إلى طبيعتها، والربط الإلكتروني للمؤشرات والإحصائيات الرقمية، وتحديد العوامل المالية والاقتصادية اللازمة لدعم مرحلة التعافي، إضافة إلى أية مهام أو اختصاصات أخرى توكل إليها".


وسجلت الإمارات 1172 إصابة ووفاتين بفيروس كورونا المستجد، خلال اليوم الأخير، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات فيها 131508 إصابات مؤكدة،  منها 490 حالة وفاة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا-في-قطر

الكويت: 6 وفيات و589 إصابة جديدة بكورونا

1604148726171

بريطانيا: إغلاقات جديدة الأسبوع المقبل لوقف الانتشار السريع لكورونا

2020-02-26T133021Z_442526526_RC2D8F9B17LQ_RTRMADP_3_CHINA-HEALTH-GREECE-scaled

اليونان تمدد حظر التجول الليلي

عناية

مستشفى الأمير حمزة : 14 مصابا بكورونا في حالة حرجة

5e6cb44c4236045ae529e5ff

الإمارات: 5 وفيات و1121 إصابة جديدة بكورونا

640 (1)

قطر تسجل 213 إصابة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
640

الإمارات تسجل 1491 إصابة جديدة بكورونا

Coronavirus_in_UAE_-_EPA

الإمارات: 3 وفيات و915 إصابة جديدة بكورونا

5f88b019a1825

الامارات تسجل 1398 اصابة جديدة بفيروس كورونا

245070

فرنسا: 49 وفاة و16972 إصابة جديدة بكورونا

_111174485_capture

إيران تسجل ارتفاعا حادا في عدد الوفيات بكورونا

726956

الإمارات: 1041 إصابة جديدة بكورونا