الجمعة 19-02-2021
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الجمعة، 19-02-2021 03:45 م

تعافي 4394 حالة

الإمارات.. 20 وفاة جديدة بكورونا

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تعبيرية


الوكيل الإخباري -  اعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الجمعة، عن تسجيل 20 وفاة و3140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالي إلى 1093 وفاة و365017 إصابة من مختلف الجنسيات.

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وارتفع إجمالي المتعافين إلى 351715 شخصا بعد تعافي 4394 حالة جديدة.
يذكر أن الامارات وزعت أمس 89 الف جرعة يومية من لقاحات كورونا ليزيد الإجمالي على 3ر5 مليون جرعة.

 

المصدر : بترا

 

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