الإمارات.. 20 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - اعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الجمعة، عن تسجيل 20 وفاة و3140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالي إلى 1093 وفاة و365017 إصابة من مختلف الجنسيات.

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وارتفع إجمالي المتعافين إلى 351715 شخصا بعد تعافي 4394 حالة جديدة.

يذكر أن الامارات وزعت أمس 89 الف جرعة يومية من لقاحات كورونا ليزيد الإجمالي على 3ر5 مليون جرعة.

المصدر : بترا

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