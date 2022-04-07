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الخميس، 07-04-2022 09:46 ص

الاتحاد الأوروبي: الوقت مبكر للغاية لبحث جرعة معززة رابعة

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الوكيل الاخباري- قال مسؤولو الصحة في أوروبا إنه من السابق لأوانه التفكير في إعطاء جرعة رابعة من لقاحات فيروس كورونا لمعظم الناس، لكنهم يشيرون إلى إمكانية إعطاء جرعة معززة إضافية لمن هم فوق الـ80.

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وفي بيان مشترك، قالت وكالة الأدوية الأوروبية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، إنهما قاما بمراجعة البيانات الخاصة بالجرعة الرابعة من لقاحات كوفيد-19 التي تنتجها شركتا "فايزر- بيونتك" و"موديرنا"، وأظهرت الأبحاث أن الجرعة المعززة الثانية توفر حماية أعلى بشكل هامشي فقط.

وقالت الوكالتان إنه بالنسبة للبالغين الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما ولا يعانون من مشاكل صحية مزمنة "لا يوجد حاليا دليل قاطع في الاتحاد الأوروبي على أن الحماية الناتجة عن اللقاحات ضد حالات المرض الشديدة تتضاءل أو أن هناك هناك قيمة مضافة للجرعة الرابعة".

وتتناقض هذه النصيحة مع الإرشادات الصادرة عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، والتي قررت الأسبوع الماضي أن الأمريكيين الذين يبلغون من العمر 50 عاما أو أكثر يمكنهم الحصول على جرعة معززة ثانية من لقاح كوفيد-19 إذا مرت أربعة أشهر على الأقل منذ آخر تطعيم لهم.

وأوصى المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها في وقت لاحق بالجرعة المعززة الرابعة كخيار، لكنه لم يصل إلى حد حث المؤهلين على الإسراع بالحصول عليها على الفور. يوسع هذا القرار الجرعة المعززة الإضافية لتشمل ملايين الأمريكيين.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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