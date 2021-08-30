الاتحاد الأوروبي بصدد إعادة فرض قيود على المسافرين من 6 دول بينها لبنان

الوكيل الإخباري - يعتزم الاتحاد الأوروبي إعادة فرض قيود على السفر بسبب فيروس كورونا على مواطني 6 دول غير المطعمين، وتشمل القيود الحجر الصحي واشتراط إجراء اختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس.

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وقال دبلوماسيان لوكالة "رويترز" إن الاتحاد الأوروبي سيعيد فرض قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا مثل الحجر الصحي، ومتطلبات الفحص للمسافرين غير الملقحين من تلك الدول.



وأوضح أحدهما لوكالة "رويترز" أن الدول التي سيتم إزالتها من قائمة السفر الآمن ستكون الولايات المتحدة، لبنان، والجبل الأسود، ومقدونيا الشمالية، وكوسوفو.



وأشارت المصادر بالإضافة إلى مسؤولين من الاتحاد الأوروبي لـ"رويترز" إلى أن قرار تجديد قيود السفر في الاتحاد الأوروبي، سيصبح نهائيا اليوم الاثنين في حالة عدم اعتراض أي دولة من دول الاتحاد.

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روسيا اليوم