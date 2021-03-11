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الخميس، 11-03-2021 04:46 م

الاتحاد الأوروبي يقر رابع لقاح مضاد لكورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أجازت الوكالة الأوروبية للدواء اليوم الخميس استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، مع توصية بأن يتلقاه من تجاوزت أعمارهم 18 سنة.

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بذلك أصبح "جونسون آند جونسون" رابع لقاح معتمد في أراضي الاتحاد الأوروبي بعد "فايزر" و"موديرنا" و"أسترازينيكا"، وأول لقاح يتألف من جرعة واحدة.


وفي وقت سابق وافقت الولايات المتحدة وكندا والبحرين على استخدام "جونسون آند جونسون"، بينما لا يزال اللقاح قيد الدراسة في جنوب إفريقيا.


وخلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس توقع مدير مجلس تقييم الأدوية الهولندي أن يكون لقاح "جونسون آند جونسون" فعالا "ضد جميع المتغيرات المعروفة لفيروس كورونا الجديد".


تظهر نتائج تجربة شارك فيها 44000 متطوع أن نسبة فعالية "جونسون آند جونسون" تبلغ متوسط 66٪ في الوقاية من حالات كورونا المعتدل والخطيرة على مستوى العالم، فيما أشارت البيانات أيضا إلى أنه جيد التحمل بشكل عام.
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وفي جنوب إفريقيا، حيث كانت 95٪ من الحالات في التجربة ناتجة عن الإصابة بمتغير فيروس كورونا B.1.351 شديد العدوى، أظهر اللقاح فعالية بنسبة 64٪ بعد 28 يوما من التطعيم.


وفي الولايات المتحدة بلغ مستوى الحماية التي يوفرها اللقاح 72٪، وفي بلدان أمريكا اللاتينية 66%.


وكان حوالي 34٪ من المشاركين في التجربة تزيد أعمارهم عن 60 سنة.
تتوقع "جونسون آند جونسون" إنتاج ما لا يقل عن مليار جرعة من لقاحها في عام 2021 ووقعت صفقات توريد لمعظمها.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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