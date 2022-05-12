الخميس 12-05-2022
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الخميس، 12-05-2022 10:25 ص

الاتحاد الأوروبي يلغي إلزامية ارتداء الكمامة في الطائرات والمطارات بدءا من الإثنين المقبل

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الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي إلغاء إلزامية الكمامة خلال الرحلات الجوية وفي المطارات اعتبارا من الأسبوع المقبل، وذلك مع انحسار جائحة كورونا في أوروبا.

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وأصدرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) تحديثا لتدابير السلامة الصحية للسفر الجوي، وأسقطا التوصية بإلزامية ارتداء كمامة طبية في المطارات وعلى متن الرحلات، مع الإشارة إلى أن الكمامة ما زالت إحدى أفضل وسائل الحماية ضد انتقال كوفيد-19.

روسيا اليوم 

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