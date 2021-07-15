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الخميس، 15-07-2021 07:14 م

الاتحاد الأوروبي يوضح حول تلقي لقاح موديرنا للأطفال

لقاح ١


الوكيل الإخباري - أكد رئيس استراتيجية اللقاحات في الوكالة الأوروبية للأدوية ماركو كافاليري، أنه من المتوقع البت أواخر الأسبوع المقبل في ترخيص لقاح " موديرنا " لتطعيم اليافعين ضد كورونا في الاتحاد.

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وقال إن "لجنة الخبراء التابعة للوكالة تعمل حاليا على تقييم لقاح موديرنا لتمديد استخدام اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما".


وأضاف: "نتوقع أن تتوصل اللجنة إلى نتيجة بحلول نهاية الأسبوع المقبل".


وفي حال تمت الموافقة عليه، سيكون هذا أول ترخيص من نوعه لاستخدامه في تطعيم الأطفال على مستوى العالم.


وحصل لقاح "موديرنا" على الضوء الأخضر لتطعيم الأفراد الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما وأكثر في دول الاتحاد الأوروبي كما حصل على تراخيص دول مثل بريطانيا وكندا والولايات المتحدة، لكنه حتى الآن لم يمتد استخدامه ليشمل الأطفال.


وما يزال لقاح "فايزر" و"بيونيتك" حتى الآن، اللقاح الوحيد المعتمد للأطفال دون سن 18 عاما في أوروبا وأمريكا الشمالية.


وأشارت الوكالة الأوروبية الأسبوع الماضي إلى أن هناك "صلة محتملة بين اللقاحات التي تنتجها شركات "موديرنا" و"فايزر" و"بيونيتك" وحالات نادرة جدا من التهاب الصدر والقلب، معظمها لدى الرجال البالغين".


وأضافت، أن "الآثار كانت مؤقتة في الغالب، وأن فوائد التطعيم لا تزال تفوق بكثير مخاطر الإصابة بكوفيد-19".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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