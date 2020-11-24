الاتحاد الأوروبي يوقع عقدا لشراء 160 مليون جرعة من لقاح كورونا

الوكيل الاخباري -

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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين اليوم الثلاثاء أنها ستوقع غدا عقدا مع شركة موديرنا الأمريكية للحصول على 160 مليون جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا كوفيد-19 وهو سادس عقد يُبرمه الاتحاد الأوروبي مع مختبرات وشركات طبية.ونقلت وكالة فرانس برس عن فون دير لايين قولها في مؤتمر صحافي "يسرّني أن أعلن أننا سنصادق غداً على عقد جديد لتأمين لقاح آخر ضد كوفيد-19"، مشيرةً إلى أن هناك عقداً سابعاً سيوقع .وسبق للمفوضية الأوروبية أن وقعت على خمسة عقود للقاحات مع شركات ومختبرات أخرى .