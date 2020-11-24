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الثلاثاء، 24-11-2020 07:05 م

الاتحاد الأوروبي يوقع عقدا لشراء 160 مليون جرعة من لقاح كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين اليوم الثلاثاء أنها ستوقع غدا عقدا مع شركة موديرنا الأمريكية للحصول على 160 مليون جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا كوفيد-19 وهو سادس عقد يُبرمه الاتحاد الأوروبي مع مختبرات وشركات طبية.
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ونقلت وكالة فرانس برس عن فون دير لايين قولها في مؤتمر صحافي "يسرّني أن أعلن أننا سنصادق غداً على عقد جديد لتأمين لقاح آخر ضد كوفيد-19"، مشيرةً إلى أن هناك عقداً سابعاً سيوقع .

وسبق للمفوضية الأوروبية أن وقعت على خمسة عقود للقاحات مع شركات ومختبرات أخرى . 

 




 

 


 

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