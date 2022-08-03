الاتحاد الأوروبي يوقع عقدا للقاح جديد ضد كوفيد

الوكيل الإخباري - أعلنت المفوضية الاوروبية يوم الثلاثاء توقيع عقد للحصول على 250 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا طورته شركة الأدوية الإسبانية هيبرا، والذي لا يزال ينتظر موافقة الهيئة التنظيمية الأوروبية.



وذكرت المفوضة المكلفة شؤون الصحة ستيلا كيرياكيدس أنها خطوة ترمي لاستكمال مجموعة اللقاحات المتاحة لدول الاتحاد الأوروبي "لضمان أعلى مستوى جهوزية مع اقتراب أشهر الخريف والشتاء".



وأضافت "انه من الأهمية بمكان زيادة التلقيح واعطاء الجرعات المعززة في الأشهر المقبلة".



يتم تقييم اللقاح الذي طورته شركة هيبرا Hipra ويوصف بأنه "لقاح من البروتين المؤتلف الثنائي"، من قبل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) ومقرها هولندا. وتقول المفوضية إنه مصمم كجرعة معززة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً أو أكثر.



وذكر البيان أن هذا اللقاح يخزن في درجة حرارة تتراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية مما يسهل تخزينه وتوزيعه في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم.



إذا حصل اللقاح على اذن لتسويقه، فستتمكن دول الاتحاد الأوروبي الأربعة عشر المشاركة في عملية الشراء المشترك من الحصول عليه بموجب عقد-إطار معمول به.



في اطار استراتيجيته لمكافحة وباء كوفيد، وافق الاتحاد الأوروبي على ستة لقاحات أخرى طورتها مجموعات فايزر-بايونتيك وأسترازينيكا وجونسون وموديرنا ونوفافاكس وفالينا. كما تم توقيع عقد مع سانوفي-غلاكسو سميث كلاين للحصول على لقاح معزز آخر يخضع بدوره لتقييم من قبل الهيئة الناظمة الأوروبية.

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