الأربعاء 03-08-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

النواب يقر معدل قانون ضريبة المبيعات

الأردنيون دفعوا فواتير بقيمة 896 مليون دينار الكترونياً خلال تموز الماضي

الأعلى للسكان: زواج الأطفال من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي

الكويت: الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

5 من أصل 9 أشخاص توفوا بكورونا الأسبوع الماضي غير مطعمين

الحكومة تسعى لـلوصول إلى 713 خدمة رقمية بنهاية 2023

الأمن ينشر فيديو لاحباط محاولة سرقة في عمان

هيئة الطيران: لا يوجد رحلات حالياً بين الأردن والصين

خبير نفطي يكشف ما نحتاج اليه لخفض أسعار المحروقات في الأردن

"5" رفعات على أسعار المحروقات منذ بداية 2022

الأربعاء، 03-08-2022 11:04 ص

الاتحاد الأوروبي يوقع عقدا للقاح جديد ضد كوفيد

abc2aa61158e7535f1dbd1ed76449acf


الوكيل الإخباري - أعلنت المفوضية الاوروبية يوم الثلاثاء توقيع عقد للحصول على 250 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا طورته شركة الأدوية الإسبانية هيبرا، والذي لا يزال ينتظر موافقة الهيئة التنظيمية الأوروبية.

وذكرت المفوضة المكلفة شؤون الصحة ستيلا كيرياكيدس أنها خطوة ترمي لاستكمال مجموعة اللقاحات المتاحة لدول الاتحاد الأوروبي "لضمان أعلى مستوى جهوزية مع اقتراب أشهر الخريف والشتاء".

وأضافت "انه من الأهمية بمكان زيادة التلقيح واعطاء الجرعات المعززة في الأشهر المقبلة".

يتم تقييم اللقاح الذي طورته شركة هيبرا Hipra ويوصف بأنه "لقاح من البروتين المؤتلف الثنائي"، من قبل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) ومقرها هولندا. وتقول المفوضية إنه مصمم كجرعة معززة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً أو أكثر.

وذكر البيان أن هذا اللقاح يخزن في درجة حرارة تتراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية مما يسهل تخزينه وتوزيعه في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم.

إذا حصل اللقاح على اذن لتسويقه، فستتمكن دول الاتحاد الأوروبي الأربعة عشر المشاركة في عملية الشراء المشترك من الحصول عليه بموجب عقد-إطار معمول به.

في اطار استراتيجيته لمكافحة وباء كوفيد، وافق الاتحاد الأوروبي على ستة لقاحات أخرى طورتها مجموعات فايزر-بايونتيك وأسترازينيكا وجونسون وموديرنا ونوفافاكس وفالينا. كما تم توقيع عقد مع سانوفي-غلاكسو سميث كلاين للحصول على لقاح معزز آخر يخضع بدوره لتقييم من قبل الهيئة الناظمة الأوروبية.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
UNI360179

بطانة أنف الطفل حماية إضافية ضد كورونا

shutterstock_1355109323-730x438

كشف أعراض الإصابة بأنواع متحور أوميكرون الفرعية

200318_BXL_COVID_MSF_768

روسيا.. السلطات الصحية تحذر من ازدياد خطر الإصابة بعدوى كوفيد في البلاد

9ipj-1

دراسة..كورونا زاد الاتجاه نحو تناول الأغذية الصحية

837672

باحثون بريطانيون يكشفون عن 3 أنواع من آثار كورونا الطويلة المدى

1-8-2022_19_18_56_GomhuriaOnline_171659374336

انتكاسة لبايدن.. مسحة كورونا إيجابية بعد فحصين سلبيين

أخبار متعلقة
211032

تفاقم تفشي كورونا في الصين

e42efc53-19a0-4a71-805d-2ca8e2dbbf1c

آخر مستجدات كورونا في الجزائر

image1170x530cropped

دراسة تقيس انتشار كورونا بواسطة آلات النفخ الموسيقية

عادات-الأكل-الصحية

نصائح مهمة حول التغذية السليمة للأطفال خلال جائحة فيروس كورونا

Doc-P-426136-637931472119805660

العراق: 3 وفيات و2875 إصابة جديدة بكورونا

g3rOA

فلسطين: وفاة و6954 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع