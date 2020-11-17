الثلاثاء 17-11-2020
الوكيل الاخباري

توضيح صادر عن ديوان الخدمة المدنية لغايات ملء شواغر

الداخلية : اغلاق مطعمين بعمان

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

رقم صادم بإصابات كورونا في الاردن اليوم

الدكتور سعد جابر يوجه رسالة للأردنيين

رئيس الوزراء يكشف عن سيناريوهات التعامل مع الوضع الوبائي

الملك يغادر ارض الوطن متوجهاً الى أبو ظبي

شعب حلو

شو .. يعني ؟!!

تغول مستشفيات وأمر الدفاع 23




الثلاثاء، 17-11-2020 05:16 م

الاتحاد الدولي يوضح حول آلية توزيع لقاح كورونا

75FF7C70-06ED-4083-8ED22D29265CC324_source


الوكيل الإخباري- قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، إن عملية توزيع لقاح فيروس كورونا وشحنها جوا ستكون أكبر عملية لوجستية عالمية وأكثرها تعقيدا، مؤكدا أنه أصدر إرشادات من شأنها ضمان استعداد وجاهزية قطاع الشحن الجوي عالميا لنقل وتوزيع لقاح فيروس كورونا المستجد.

اضافة اعلان

وأضاف في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، انه يوصي عبر إرشاداته الحكومات وسلاسل التوريد اللوجستية لتكون مستعدة لعملية توزيع ونقل اللقاح، مبينا أن الإرشادات تتضمن جملة معايير ومبادئ توجيهية دولية قابلة للتحديث وتتعلق بنقل اللقاحات، وأعدت بالشراكة مع منظمات دولية تعنى بالطيران والشحن الجوي.


وقال إياتا، إن إيصال مليارات جرعات اللقاح في ظروف نقل وتخزين شديدة البرودة إلى العالم بأسره بكفاءة ستشمل تحديات لوجستية معقدة للغاية عبر سلسلة التوريد منها توافر مرافق التخزين وحالات الطوارئ، وتحديد أدوار ومسؤوليات الأطراف المشاركة في توزيع اللقاحات، ولاسيما السلطات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، للمساعدة في التوزيع الآمن والسريع والعادل على أوسع نطاق ممكن.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1590486885750799700

الإمارات: 4 وفيات و1255 إصابة جديدة بكورونا

548036Image1

العراق: 40 وفاة و2961 إصابة بفيروس كورونا

Hair-Loss

الكشف عن العلاقة بين الإصابة بفيروس كورونا وتساقط الشعر

0e6933f5-8465-4fa0-b1e5-a0306e05a11f

دراسة: لهذا السبب يصاب المتعافى من كورونا بالفيروس مرة أخرى

000_1Q00AC_797413_highres

الاحتلال: 3 وفيات و861 إصابة جديدة بكورونا

ط

فلسطين .. 11 حالة وفاة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
5fb0c9cc42360467185f3c31

الكشف عن ما يميز اللقاح الروسي ضد كورونا عن اللقاحات الأخرى

1-1383896

عقبات جديدة أمام لقاح كورونا

20

مصر تستعد لتجربة لقاح ضد كورونا

700x414

غزة تسجل وفاة و77 إصابة جديدة بكورونا

5f8d3b004c59b7415c27f6f7

الصحة العالمية: أدوية شائعة لعلاج كورونا خيبت الآمال

23d4d947-d286-4c61-847a-7fcdbb9b0f9a

البحرين : 7 وفيات و 331 اصابة جديدة بكورونا