الاحتلال الاسرائيلي يسجل 27 وفاة و5 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن تسجيل 27 وفاة و5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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واوضحت الوزارة في بيان انه يرقد في أقسام كورونا في المستشفيات، 1155 مصابا بحالة خطيرة، بينهم 246 مصابا تم ربطهم على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما تواصل وفيات كورونا بالارتفاع، إذ سجلت 602 وفاة منذ مطلع الشهر الجاري، علما أن إجمالي وفيات كورونا منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار الماضي، بلغ 3959 وفاة.



--(بترا)

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