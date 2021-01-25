الاحتلال الاسرائيلي يسجل 5 إصابات بطفرة جديدة من فيروس كورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن رصد 5 إصابات بطفرة جديدة من فيروس كورونا، مصدرها الولايات المتحدة الأميركية.

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واضافت الوزارة انه تم تسجيل 58 وفاة و4868 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وأشارت الى ان حصيلة الوفيات بلغت 4419 منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد الاصابات 70836، بينهم 1140 مريضا في حالة خطيرة، منهم 358 يخضعون للتنفس الاصطناعي.

-- (بترا)

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