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الأحد، 10-01-2021 12:56 م

الاحتلال الاسرائيلي يسجل 61 وفاة و993 اصابة خطيرة بكورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية، اليوم الأحد، عن تسجيل 61 وفاة و993 اصابة بفيروس كورونا، وصفت بالخطيرة جدا، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في بيان، إنه وبالرغم من الإغلاق المشدد منذ أسبوعين، إلا أن الإصابات النشطة بكورونا تواصل الارتفاع، حيث بلغ إجمالي الإصابات النشطة 69160 إصابة، بعد تسجيل 13054 إصابة يومي الجمعة والسبت.


--(بترا)

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