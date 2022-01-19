الأربعاء 19-01-2022
الوكيل الاخباري

بالصور - جنازة عسكرية لتشييع جثمان الشهيد النقيب لؤي عبيدات في اربد

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

زراعة المفرق تدعو المزارعين للتقدم بطلب كشف أضرار الصقيع

الأردن يؤكد رفضه وإدانته هدم منازل فلسطينيين في حي الشيخ جراح

القوات المسلحة تشيع جثمان الشهيد محمد المشاقبة - صور

قرار منح موظفين زيادتين سنويتين - أسماء

الخرابشة: توقيع عقد تزويد لبنان بالكهرباء الأردنية الأربعاء المقبل

بشرى من فاوتشي.. أوميكرون سيقضي على الوباء في هذه الحالة

هل يصيب فيروس كورونا فعلا الرجال أكثر؟

الدفاع المدني يحذر

الأربعاء، 19-01-2022 02:02 م

الاحتلال يسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا اليومية

61e7f2bc4c59b775d764be11


الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة للاحتلال، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حصيلة قياسية في إصابات فيروس كورونا اليومية، بواقع 71593 حالة.

اضافة اعلان

 

وفي إطار الإجابة على سؤال عما إذا كان عدد الإصابات بفيروس كورونا المتوقع 200 ألف إسرائيلي، قال المدير العام لوزارة الصحة للاحتلال الإسرائيلي، نحمان شاي: "بالتأكيد معقول، بات ليس من المستحيل الوصول الى هذا الرقم يوميا"، لافتا إلى أن "1591 مريضا بفيروس كورونا يتلقون العلاج في المستشفيات، مع ارتفاع عدد الإصابات الخطيرة إلى 526 إصابة". 

وأوضح شاي أنهم "في وزارة الصحة، باتوا يفهمون أن السيطرة على الاحداث باتت منخفضة، مضيفا: "لا يمكننا القول إننا نقطع سلسلة العدوى كما قمنا بهذا في السابق، حتى لو قلصت خطواتنا انتشار العدوى، هذه الموجة تحد بالنسبة لنا في كل نقطة ونقطة".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
c63b659e-7c5b-4744-b50d-7b45e77b7371_16x9_1200x676

بشرى من فاوتشي.. أوميكرون سيقضي على الوباء في هذه الحالة

61e7e5d54c59b7701031c411

هل يصيب فيروس كورونا فعلا الرجال أكثر؟

كورونا-2

كورونا حول العالم: 334 مليون إصابة

61e7d80c4c59b76e82598b2e

عالم وبائيات إيطالي يحذر: نحن أمام خطر ظهور متحور أكثر قوة من أوميكرون

61e7e5034c59b765e36dcb0c

الشرطة الألمانية تحقق في آلاف حالات الاشتباه بتزوير شهادات لقاح كورونا

61e7df5d4c59b76e82598b3c

مصر: نحتاج 50 متطوعا أصحاء 100% لإجراء التجارب السريرية للقاح

أخبار متعلقة
كورونا-2

كورونا حول العالم: 334 مليون إصابة

61e12fdc4c59b7194747d177

عارض خفي لكورونا يسمعه المريض دون سواه

61de9c924c59b7632876a4ef

منظمة الصحة العالمية تحذر من التعامل مع كورونا على أنه مرض متوطّن

61de7e6f4236047aa26eacf0

طبيب روسي يتوقع نهاية متحور أوميكرون في هذا الموعد

61de7c5842360461333dd746

الصحة العالمية ترصد حصيلة ثقيلة لكورونا خلال أسبوع.. أكثر من 15 مليون أصابة في 7 أيام

2021-07-02T134358Z_292953898_RC2DCO9YL2UR_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-RUSSIA

ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا حول العالم