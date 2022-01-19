الاحتلال يسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا اليومية

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة للاحتلال، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حصيلة قياسية في إصابات فيروس كورونا اليومية، بواقع 71593 حالة.

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وفي إطار الإجابة على سؤال عما إذا كان عدد الإصابات بفيروس كورونا المتوقع 200 ألف إسرائيلي، قال المدير العام لوزارة الصحة للاحتلال الإسرائيلي، نحمان شاي: "بالتأكيد معقول، بات ليس من المستحيل الوصول الى هذا الرقم يوميا"، لافتا إلى أن "1591 مريضا بفيروس كورونا يتلقون العلاج في المستشفيات، مع ارتفاع عدد الإصابات الخطيرة إلى 526 إصابة".



وأوضح شاي أنهم "في وزارة الصحة، باتوا يفهمون أن السيطرة على الاحداث باتت منخفضة، مضيفا: "لا يمكننا القول إننا نقطع سلسلة العدوى كما قمنا بهذا في السابق، حتى لو قلصت خطواتنا انتشار العدوى، هذه الموجة تحد بالنسبة لنا في كل نقطة ونقطة".

المصدر: روسيا اليوم