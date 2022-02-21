الإثنين 21-02-2022
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الإثنين، 21-02-2022 09:10 ص

الاحتلال يقرر تخفيف قيود كورونا

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الوكيل الاخباري- قرر رئيس الوزراء في الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الصحة نيتسان هورويتز تخفيف قيود فيروس كورونا، في مناقشة عقدت بمشاركة وزير السياحة يوئيل رجبوزوف.

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وسيتم إيقاف مخطط الاختبار الفحص الأسبوعي في المدارس الإعدادية وفي المدارس الابتدائية ورياض الأطفال اعتبارا من 10 مارس.

وبالنسبة للسياحة، سيسمح للمطعمين وغير الملقحين بدخول البلاد من جميع الأعمار، مع إجراء اختبارين (PCR) لحظة السفر ولحظة الهبوط في البلاد.

وسيطلب من الإسرائيليين الذين يدخلون إسرائيل إجراء اختبار (PCR) واحد فقط عند الهبوط في المطار.

وسيتم إلغاء واجب العزل لغير المطعمين، رهنا بنتيجة سلبية في اختبار (PCR) في مطار بن غوريون.

وستدخل هذه القرارات حيز التنفيذ في الأول من مارس القادم.

 




 

 


 

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