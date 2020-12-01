الثلاثاء 01-12-2020
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الثلاثاء، 01-12-2020 11:49 ص

الاحتلال: 1227 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة التابعة للاحتلال، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في بيان، إن كورونا تسبب بفرض المزيد من التقييدات على افتتاح مراكز التسوق والمجمعات التجارية والأسواق، للحد من التجمهر داخل المدن.


واشارت الى ارتفاع الإصابات النشطة، لتسجل 10513 إصابة، وارتفاع عدد الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الفيروس في آذار الماضي إلى 337373 إصابة، وصفت غالبيتها بالطفيفة، وحظيت بالرعاية الطبية عبر الحجر الصحي المنزلي أو الفندقي.

 

ويرقد المئات من المصابين في أقسام كورونا في المستشفيات المختلفة، منهم 264 مصابا بحالة خطيرة، و99 تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغ إجمالي وفيات كورونا 2865 حالة وفاة.


 




 

 


 

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