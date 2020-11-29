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الأحد، 29-11-2020 12:45 م

الاحتلال: 9 وفيات و569 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة التابعة للاحتلال، اليوم الاحد، عن تسجيل 9 وفيات و569 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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واوضحت الوزارة في بيان، أنها لا تستبعد إغلاق المجمعات لقطع سلسلة العدوى، علما بأن معدل الإصابات المرتفع يأتي مع استكمال عودة رياض الاطفال والصفوف الابتدائية للتعليم الوجاهي، وبدء عودة طلاب المرحلة الثانوية لمقاعد الدراسة داخل اسرائيل.

 

وقالت الوزارة ان الإصابات النشطة بالفيروس بلغت 9923 إصابة، فيما وصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار الماضي 334988، ويرقد في المستشفيات 510مصابين، بينهم 273 مصابا بحالة خطيرة، و112 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، اضافة الى 2854وفاة .


 




 

 


 

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