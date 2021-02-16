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الثلاثاء، 16-02-2021 02:09 م

الاختبارات تكشف فاعلية اللقاحات الروسية ضد السلالات البريطانية الجديدة

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الوكيل الاخباري - أكد مركز "فيكتور" الروسي لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي فاعلية اللقاحات الروسية ضد السلالة البريطانية من فيروس كورونا المستجد.

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وأصدر المركز الروسي بيانا رسميا تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه جاء فيه: "يعلن المركز الروسي لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي أنه تم إثبات ضمانة اللقاحات الروسية ضد السلالات البريطانية الجديدة، وذلك بعد أخذ عينات منها وتجريبها من خلال تلقيح "سبوتنيك V" و"EpiVacCorona".

 

وأضاف البيان "بعد أيام من التجارب والاختبارات تبين أن اللقاحات الروسية تحتوي على أجسام مضادة للسلالات البريطانية من فيروس كورونا المستجد".

وفي نهاية شهر يناير، أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" أن أنظمة التعرف على السلالة البريطانية تم اختبارها بالفعل في روسيا.
كما أشارت إلى أن اللقاحات المحلية قادرة على الحماية من النسخة المعدلة من COVID-19 ، والتي تؤكدها بيانات أنظمة PCR.


وأعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في وقت سابق، أن بلاده رصدت سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا، بعد أقل من أسبوع من الإعلان رسميا عن سلالة تسببت في تفاقم الإصابات.


ومنذ الرابع من شهر كانون الثاني/ يناير، تم فرض إغلاق وطني في بريطانيا، وهو الثالث على التوالي وصارم مثل الأول.

 

سبوتنيك

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