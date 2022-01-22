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السبت، 22-01-2022 04:56 م

الاستثمار الأوروبي يمول مبادرة كوفاكس للقاحات كورونا بـ 300 مليون يورو

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الوكيل الاخباري - وافق بنك الاستثمار الأوروبي على تقديم تمويل إضافي بقيمة 300 مليون يورو، لتعزيز إيصال اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى البلدان المحتاجة في إطار مبادرة "كوفاكس" العالمية.

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وبحسب وكالة "يورونيوز"، السبت، أكد رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير أمام مؤتمر افتراضي، بعنوان "التحالف العالمي للوصول للقاحات والتحصين"، بحضور قادة من منظمة الصحة العالمية، و"اليونيسيف" ومبادرة "كوفاكس"، ووزراء من دول عدة ، التزام البنك بتوفير جرعات إضافية من لقاح "كوفيد-19" للبلدان الإفريقية من خلال مبادرة "كوفاكس"، وتسريع نشر اللقاح في البلدان الأكثر تعرضا للوباء، وإحداث تأثير إيجابي للدول ذات الميزانيات الضعيفة.


وأشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس بمبادرة "كوفاكس"، ووصفها بأنها مثال على "قوة العمل متعدد الأطراف"، لافتا إلى أن "التنسيق والتمويل المشترك هو السبيل الوحيد لهزيمة الفيروس".


وأشار إلى أن "عدم المساواة في توزيع اللقاح قد أدى إلى ظهور المتغيرات الجديدة للجائحة مثل متحور أوميكرون".

 




 

 


 

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