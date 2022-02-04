الامارات.. رفع تعليق سفر المُطعمين ضد كورونا إلى 12 دولة إفريقية

الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات الإماراتية، الجمعة، رفع تعليق سفر مواطنيها الحاصلين على تطعيم ضد فيروس كورونا إلى 12 دولة إفريقية.

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حيث جاء نص البيان :""الهيئة العامة للطيران المدني" و "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ و الأزمات الكوارث" تعلنان رفع تعليق سفر المواطنين الامارتيين الحاصلين على جرعات اللقاح الكاملة و الجرعات الداعمة حسب البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة إلى الدول التي تم منع السفر إليها و تشمل 12 دولة أفريقية.

وأوضحت السلطات الاماراتية أن الدول التي تم رفع تعليق سفر مواطنيها اليها :كينيا،تنزانيا،أثيوبيا،نيجيريا،جمهورية الكونغو،جمهورية جنوب افريقيا،بوتسوانا،ايسواتيني،ليسوتو،موزمبيق،ناميبيا،زيمباوي . وفق ما أفادت وكالة الأنباء الامارتية