الباكستان تسجل 7 وفيات و 659 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري - سجلت الباكستان اليوم الجمعة، 7 وفيات و659 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا، فقد وصل إجمالي الحالات المؤكدة المصابة بالفيروس إلى 321877 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6621 وفاة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 305835 حالة.



--(بترا)

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