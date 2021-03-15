البحرين: إعادة فتح قطاعات أغلقت بسبب كورونا

الوكيل الاخباري -

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دخلت البحرين الاحد، التطبيق الفعلي لإعادة فتح بعض القطاعات التي تم اغلاقها للحد من انتشار جائحة كورونا بحسب ما تم الاعلان عنه الخميس الماضي.وبحسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين عن وكيل وزارة الصحة، الدكتور وليد المانع، خلال مؤتمر صحفي، فقد تم السماح بدوام الطلبة وحضورهم في المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي والجامعات الحكومية والخاصة ورياض الأطفال المرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم والمراكز والدور التأهيلية الحكومية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ودور الحضانات ومراكز ومعاهد التدريب الخاصة المرخصة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.