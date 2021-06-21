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الإثنين، 21-06-2021 04:28 م

البحرين: استمرار التطعيم بلقاح 'سبوتنيك V' الروسي ضد كورونا

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الوكيل الإخباري- حسب مصادر إعلام روسية، تتواصل في البحرين حملة التحصين الجماعي للسكان من فيروس كورونا المستجد بلقاح "سبوتنيك V" الروسي التي انطلقت في فبراير الماضي.

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وذكرت المصادر أن معطيات وزارة الصحة البحرينية تدل على عدم كشف أي أعراض جانبية سلبية بين المطعمين باللقاح الروسي الذي تبلغ فعاليته 94,3%.

 

وكانت الوزارة أعلنت، يوم أمس الأحد، عن تمديد موعد الجرعة الثانية لتطعيم سبوتنيك وإعادة جدولتها حتى وصول الدفعات الجديدة، وذلك بسبب إعادة جدولة عمليات الإنتاج والتوريد للشركة المصنعة.

المصدر: روسيا اليوم













 




 

 


 

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