الأحد 30-05-2021
الوكيل الاخباري

اتّحاد الكتّاب يحتفي بعيد الاستقلال

بايدن يعد بألا يدع موسكو "تنتهك" حقوق الإنسان

مستشفى الجامعة الأردنية يطلق دليل المراجع والزائر الإلكتروني

مصر: استمرار فتح معبر رفح استثنائيا لاستقبال الجرحى وإدخال المساعدات

جامعة مؤتة: ورشة تدريبية في بطولة السومو روبوت الوطنية

الضمان يعلن عن اعفاءات وتسهيلات وتقسيط مبالغ مالية

شرطي من الاحتلال الاسرائيلي يدهس طفلا مقدسيا

البلقاء: جلسة حوارية بمناسبة يوم الاستقلال ومئوية الدولة

الملك: ضرورة التواصل مع المواطنين والاستماع إلى ملاحظاتهم وآرائهم

نقل النائب اسامة العجارمة الى المستشفى

الأحد، 30-05-2021 08:17 م

البحرين تتسلم دفعة من لقاح ' سبوتنيك V' الروسي

البحرين


الوكيل الإخباري - تسلمت البحرين، اليوم الأحد، دفعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي لاعتماده في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا.

وقد أعلنت السلطات الصحية في البحرين، في فبراير الماضي، عن موافقتها على استخدام لقاح سبوتنيك V" الروسي ذي الجرعتين، كما وافقت في بداية الشهر الجاري على الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك لايت" الروسي الجديد المضاد لعدوى مرض "كوفيد-19"، والمكون من جرعة واحدة.

اضافة اعلان

هذا وقد أعرب السفير البحريني في موسكو، أحمد الساعاتي، في وقت سابق، عن رغبة بلاده في التعاون مع روسيا في مجال الطب وصناعة العقارات الطبية، والبدء بإنشاء معمل لتصنيع اللقاحات الروسية، وأولها "سبوتنيك V".

 

المصدر: روسيا اليوم

 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Gh,G LVM

الإصابات اليومية بكورونا في السعودية تحت الألف

ال

موقع أمريكي: زوجة باحث بمختبر ووهان توفيت بكورونا

60b38e0b4c59b73a275e025b

وزارة الصحة المصرية تطلق 3 تحذيرات بشأن مرض الفطر الأسود

60b37c0c423604151c598743

روسيا: يجب تحقيق مناعة القطيع للتغلب على فيروس كورونا

11-381

40 % من سكان السعودية تلقوا جرعة واحدة من لقاحات كورونا

ع

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

أخبار متعلقة
ر

روسيا تسجل لليوم الثالث أكثر من 9 آلاف إصابة بكورونا

Moscow

موسكو تحتل المرتبة الثانية عالميا في مواجهة كورونا ... فمن الأولى؟

بحرين

البحرين تسجل زيادة قياسية في وفيات كورونا مع ارتفاع الإصابات

609ade554c59b71715738ac5

البحرين توافق على الاستخدام الطارئ للقاح 'سبوتنيك لايت' الروسي

نتا

الإمارات تمدد تعليق دخول المسافرين القادمين من الهند

main_image608dc8ea823d1

احتجاجات في فنلندا ضد قيود كورونا