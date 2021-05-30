البحرين تتسلم دفعة من لقاح ' سبوتنيك V' الروسي

الوكيل الإخباري - تسلمت البحرين، اليوم الأحد، دفعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي لاعتماده في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا.



وقد أعلنت السلطات الصحية في البحرين، في فبراير الماضي، عن موافقتها على استخدام لقاح سبوتنيك V" الروسي ذي الجرعتين، كما وافقت في بداية الشهر الجاري على الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك لايت" الروسي الجديد المضاد لعدوى مرض "كوفيد-19"، والمكون من جرعة واحدة.

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هذا وقد أعرب السفير البحريني في موسكو، أحمد الساعاتي، في وقت سابق، عن رغبة بلاده في التعاون مع روسيا في مجال الطب وصناعة العقارات الطبية، والبدء بإنشاء معمل لتصنيع اللقاحات الروسية، وأولها "سبوتنيك V".

المصدر: روسيا اليوم