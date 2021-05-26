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الأربعاء، 26-05-2021 03:50 م

البحرين تغلق المتاجر والمطاعم لمدة أسبوعين بسبب كورونا

ب


الوكيل الإخباري - ذكر التلفزيون الرسمي في البحرين، أن المملكة ستغلق مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي لمدة أسبوعين بدءا من غد الخميس في إطار جهود الحد من انتشار فيروس كورونا.

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ولفتت وكالة الأنباء البحرينية، إلى أنه بناء على العرض الذي قدمه الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، فقد تقرر رفع الطاقة الاستيعابية لعدد جرعات التطعيم اليومية، تكثيف استخدام الفحص السريع بهدف تحديد الحالات القائمة، وتحديث البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع الحالات القائمة والمخالطين.


كما تم اتخاذ إجراءات قابلة للمراجعة تتعلق بغلق القطاعات والأنشطة واستثناء بعض القطاعات الأساسية بدءا من الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم غد الخميس الموافق إلى الثانية عشرة ليلا من يوم الخميس الموافق 10 يونيو 2021، وتشمل غلق كافة الأنشطة التجارية (غير الأساسية)، منع الأنشطة الرياضية، غلق المدارس والمؤسسات التعليمية والتدريبية، العمل من المنزل في القطاع العام بنسبة 70%، منع المناسبات الخاصة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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