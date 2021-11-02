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الثلاثاء، 02-11-2021 11:13 ص

البحرين تقر لقاح فايزر لتطعيم الأطفال بين 5 و11 عاما

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الوكيل الإخباري-قال المكتب الإعلامي لحكومة البحرين، اليوم الثلاثاء، إن المملكة أقرت الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.

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وذكر البيان، نقلا عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أن القرار جاء بعد أن أظهرت دراسة شملت 3100 طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عام، حصلوا على اللقاح، أن نسبة فعاليته بلغت 90.7 في المئة.


وأضاف البيان: "لم يتم اكتشاف أي آثار جانبية شديدة في الدراسة الجارية".
وأفاد البيان بأن البحرين ستحصل على جرعات من الشركة المصنعة للقاح لتلك الفئة العمرية اعتبارا من بداية عام 2022.


وفي وقت سابق، أعلنت البحرين أنها ستبدأ بتطعيم الفئات العمرية التي تتراوح بين 3 و11 عاما، بجرعتين من لقاح "سينوفارم"، بعد موافقة أعضاء لجنة التطعيمات بالبحرين.

 

روسيا اليوم

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