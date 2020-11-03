الثلاثاء 03-11-2020
الوكيل الاخباري

الأردن على موعد مع أول منخفض جوي الاربعاء

توضيح حول امكانية التوصية بعودة الحظر الشامل لمدة اسبوعين بالاردن

التعليم العالي تعتذر عن استقبال المراجعين بسبب كورونا

حقيقة اصابة كافة الشعب الاردني بكورونا خلال 6 اشهر

وزير التربية ينعى المعلم حامد أبو هلالة

قرار هام صادر عن بلدية الزرقاء بسبب كورونا

إجراءات حكومية ينتظرها الأردنيون بسبب تفشي كورونا

ارتياح أردني من الحملة الأمنية لتنفيذ أمر الدفاع 11

إعلان هام من وزارة العمل للعمال غير الأردنيين

المستقلة للانتخاب للوكيل : 24 ساعة لظهور نتائج الانتخابات - فيديو




الثلاثاء، 03-11-2020 02:23 م

البحرين توافق على استخدام اللقاحات المرشحة لكورونا

download


الوكيل الاخباري- وافقت وزير الصحة البحرينية، فائقة بنت سعيد، على الاستخدام الطارئ لأحد اللقاحات المرشحة لفيروس كورونا "لأفراد الصفوف الأمامية" اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وسمحت الإمارات في سبتمبر الماضي بإجراء مماثل، يتيح الاستخدام الطارئ للقاح ذاته، لأفراد الصفوف الأمامية المعرضين لمخاطر عالية من العدوى بفيروس كورونا، (مثل الأطباء والممرضين).

اضافة اعلان

واللقاح المرشح، الذي يقترب من نهاية مرحلته التجريبية الثالثة في مصر والبحرين والأردن، هو جزء من شراكة بين شركة سينوفارم تشاينا ناشيونال بيوتيك جروب، وجروب 42 وهي شركة لتقنية الذكاء الاصطناعي مقرها أبوظبي.

 

المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
د

إيران ..422 وفاة جديدة بكورونا

5e6cb44c4236045ae529e5ff

قطر: 226 إصابة جديدة بكورونا

000_8PN7PV

تجارب للقاح جديد يقي من كورونا والإنفلونزا في وقت واحد

5e63f8b51f4b6

8 وفيات و633 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

0445ffae-8813-448b-8a6d-9ac6e13367ce_16x9_1200x676

الهند: 490 وفاة و38310 إصابات جديدة بكورونا

كورونا-أمريكا-3

131 وفاة جديدة بكورونا في المانيا

أخبار متعلقة
1-1349292

الحكومة المصرية تحذر المواطنين بشأن فيروس كورونا

مص

مصر: 49 إصابة بكورونا في جميع المدارس

320209121940383277530

مصر تسجل 167 اصابة جديدة بكورونا

000_1QC68C

مصر: 12 وفاة و143 اصابة جديدة بكورونا

unnamed

مصر تسجل 143 اصابة جديدة بكورونا

5e63f8b51f4b6

مصر: 10 وفيات و170 اصابة جديدة بكورونا