البحرين توافق على الاستخدام الطارئ للقاح 'سبوتنيك لايت' الروسي

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الصحية في البحرين، الثلاثاء، الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك لايت" الروسي ذي الجرعة الواحدة المضاد لـ"كوفيد-19".

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وجاء قرار موافقة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على التطعيم وإتاحة استخدامه استناد إلى البيانات التي تقدمت بها الشركة، إذ باشرت الهيئة فور استلامها لملفات التطعيم ونتائج الدراسة الموسعة التي أجريت عملية مراجعة وتقييم لملفات التسجيل من جوانب عدة شملت تقييم بيانات فاعلية التطعيم وسلامته التي توضحها التجارب والدراسات السريرية.



وأخذت الهيئة رأي لجنة البحوث السريرية والمكونة من المختصين من الأكاديميين والأطباء والمسؤولة عن الموافقة على التجارب السريرية، كما تم أخذ موافقة لجنة التطعيمات بوزارة الصحة.



ويستخدم التطعيم الجديد "سبوتنك لايت" الجرعة الأولى فقط من تطعيم سبوتنيك في المصرح سابقا، حيث أثبتت الدراسة المقدمة للهيئة أنه يعطي فعالية عالية ضد جميع سلالات فيروس كورونا الجديدة كما أوضح مركز "غاماليا" المنتج للقاح خلال الاختبارات المعملية.

المصدر: روسيااليوم