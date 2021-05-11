الأربعاء 12-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وزارة الصناعة تعد خطة للرقابة على الأسواق في العيد

اجتماع طارئ لمجلس الوزراء الفلسطيني اليوم

32 جريحا إثر سقوط صواريخ على تل أبيب المحتلة حالات بعضهم حرجة

مواجهات مع الاحتلال على حاجز حوارة

جلسة طارئة لرؤساء البرلمانات العربية

غزة: الاحتلال يتحدى المجتمع الدولي باستهداف المرافق الصحية

30 شهيدا و203 إصابات بالعدوان على غزة خلال يومين

الاحتلال يجدد اقتحامه للأقصى

استشهاد ثلاثة فلسطينيين بقصف للاحتلال على غزة

الملك يتلقى اتصالات من قادة دول بمناسبة حلول العيد

الثلاثاء، 11-05-2021 10:47 م

البحرين توافق على الاستخدام الطارئ للقاح 'سبوتنيك لايت' الروسي

609ade554c59b71715738ac5


الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الصحية في البحرين، الثلاثاء، الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك لايت" الروسي ذي الجرعة الواحدة المضاد لـ"كوفيد-19".

اضافة اعلان
 

وجاء قرار موافقة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على التطعيم وإتاحة استخدامه استناد إلى البيانات التي تقدمت بها الشركة، إذ باشرت الهيئة فور استلامها لملفات التطعيم ونتائج الدراسة الموسعة التي أجريت عملية مراجعة وتقييم لملفات التسجيل من جوانب عدة شملت تقييم بيانات فاعلية التطعيم وسلامته التي توضحها التجارب والدراسات السريرية.

وأخذت الهيئة رأي لجنة البحوث السريرية والمكونة من المختصين من الأكاديميين والأطباء والمسؤولة عن الموافقة على التجارب السريرية، كما تم أخذ موافقة لجنة التطعيمات بوزارة الصحة.

ويستخدم التطعيم الجديد "سبوتنك لايت" الجرعة الأولى فقط من تطعيم سبوتنيك في المصرح سابقا، حيث أثبتت الدراسة المقدمة للهيئة أنه يعطي فعالية عالية ضد جميع سلالات فيروس كورونا الجديدة كما أوضح مركز "غاماليا" المنتج للقاح خلال الاختبارات المعملية.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
_116735053__116089189_vaccine

الولايات المتحدة.. الجرعات المعززة للقاح كورونا مجانية

pic_149381

11 وفاة بفيروس كورونا في قطاع غزة

منظمة-الصحة-العالمية-1608128682

الصحة العالمية: وضع كورونا لم يتغير في كوريا الشمالية... لا يزال عند مستوى صفر إصابة

15

15 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

Mar20_24_1208071482-2

ما الفرق بين اختبارات كورونا المتعددة؟ الصحة العالمية توضح..

609a564b42360450c112a93c

مصر تعلن تفاصيل اكتشاف سلالة كورونا الهندية

أخبار متعلقة
6077cdbc42360451353ddd9c

مصر تدخل الموجة الثالثة من جائحة كورونا

6077e3534c59b729c65c73a8

تلقيح أكثر من مليون شخص ضد فيروس كورونا في موسكو

607534c34c59b77cde77e94f

الهند تسجل أعلى حصيلة يومية بفيروس كورونا في العالم

26f41840-2116-4300-82c6-a274a3c34e6b_16x9_1200x676

العراق يسجل 51 الف إصابة بفيروس كورونا خلال أسبوع

52939247_101

كورونا في روسيا.. انخفاض الإصابات وأدنى عدد للوفيات منذ أشهر

55555555-1

ميركل تلغي تسجيلها لتلقي لقاح أسترازينيكا