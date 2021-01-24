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الأحد، 24-01-2021 10:58 ص

البرازيل.. أكثر من 1200 وفاة و62334 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء السبت، عن تسجيلها 62334 إصابة و1202 وفاتين جديدتين بفيروس كورونا في ارتفاع لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الجمعة.

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وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 62334، ليصل العدد الإجمالي إلى 8816254 حالة.


وتشير هذه المعطيات إلى ارتفاع لمؤشر الإصابات الجديدة في البرازيل التي سجلت يوم 20 يناير 64385 حالة، وفي 21 يناير 59119، وفي 22 يناير 56552.


كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 1202 وفاتين ناجمتين عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 216445 شخصا.

 

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات بالفيروس في البرازيل يوم 20 يناير 1340 حالة، وفي 21 يناير 1316، وفي 22 يناير 1096.


وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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