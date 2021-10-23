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السبت، 23-10-2021 04:14 م

البرازيل..أكثر من 14 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

البرازيل


الوكيل الإخباري- وصل عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد لأكثر من 605 آلاف حالة في البرازيل، بعد تسجيل 375 وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة المنقضية فضلا عن أكثر من 14ألف إصابة.

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جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة البرازيلية أشار إلى تسجيل 14 ألفًا و502 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 21 مليونًا و711 ألفًا، و834 حالة.


وتحتل البرازيل المركز الثاني من حيث أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والثالث من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.


ومع ذلك تؤكد السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

 

المصدر:الأناضول

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