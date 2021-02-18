البرازيل تتجاوز مستوى 10 ملايين إصابة بكورونا منذ تفشي الوباء

الوكيل الإخباري - تجاوزت حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في البرازيل، مساء يوم الخميس، مستوى 10 ملايين حالة.

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وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 51879، مقابل 56766 في بيانات الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 10030626 حالة.



كما ذكرت الوزارة أنها رصدت 1367 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 1150 الأربعاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 243457 شخصا، بنسبة فتك 2.4%.



وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة من الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

المصدر : روسيا اليوم

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