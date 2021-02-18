الجمعة 19-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

إجلاء 1242 شخصاً علقوا بالثلوج

مخالفة 62 منشأة لعدم التزامها بأوامر الدفاع

التربية تعلن قرارا بشأن طلبة المدارس خلال أيام

جميع طرق المملكة سالكة باستثناء طريق وادي القمر

الأمن : نرصد مقاطع فيديو لاتخاذ الإجراءات اللازمة

جمعة باردة بلا ثلوج

الأوقاف : عائلات تقطعت بهم السبل وتم مساعدتها

لجنة الأوبئة : نسبة الإيجابية في فحوص اليوم صادمة

الارصاد الجوية تحذر من طقس الجمعة

عجلون: 47.79 ملم كميات الهطول المطري والثلوج

الخميس، 18-02-2021 11:44 م

1367 وفاة جديدة

البرازيل تتجاوز مستوى 10 ملايين إصابة بكورونا منذ تفشي الوباء

220211085437436365278
توضيحية


الوكيل الإخباري - تجاوزت حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في البرازيل، مساء يوم الخميس، مستوى 10 ملايين حالة.

اضافة اعلان

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 51879، مقابل 56766 في بيانات الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 10030626 حالة.


كما ذكرت الوزارة أنها رصدت 1367 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 1150 الأربعاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 243457 شخصا، بنسبة فتك 2.4%.


وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.
ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة من الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين. 

 

 المصدر : روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
7adfa680-9528-44a0-9cd7-e981eeb1dcd0

إجلاء 1242 شخصاً علقوا بالثلوج

1-1366371

18 وفاة جديدة بكورونا في الإمارات

1-1384502

الصحة العالمية : انخفاض الإصابات اليومية بكورونا

منظمة-الصحة-العالمية

الصحة العالمية تكثّف جهودها للتصدي لفيروس إيبولا

فيروس-كورونا-في-مصر

الصحة البريطانية: انخفاض الاصابات والوفيات بفيروس كورونا

ننن

الصحة السعودية: نقترب من العودة إلى الحياة الطبيعية

أخبار متعلقة
عالمي

كورونا عالميا .. الوفيات تتجاوز مليونين ونصف المليون

كورونا

البرازيل تتخطى 9.5 مليون إصابة بكورونا

كورونا-أمريكا-3

باكستان: 63 وفاة و2183 اصابة جديدة بكورونا

وفا

11 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

م

أمريكا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا المكتشفة في البرازيل

2021-01-14T185929Z_1748173082_RC2U7L9992CD_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-BRAZIL-AMAZON

البرازيل.. أكثر من 1200 وفاة و62334 إصابة جديدة بكورونا