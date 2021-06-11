الجمعة 11-06-2021
الوكيل الاخباري

إصابتان بإطلاق نار في عمان

المستقلة للانتخاب: 3 دنانير و62 قرشاً تكلفة الناخب الواحد بانتخابات 2020-وثيقة

وفيات الجمعة 11/6/2021

مخالفات لأوامر الدفاع المنصوصة اليوم الجمعة في عمان -صور

المملكة تدين استهداف مليشيات الحوثي مدينة خميس مشيط السعودية

أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم وغدًا

مصر تحذر إثيوبيا من أي إجراءات أحادية

مصر وفرنسا تجريان تدريبات جوية مشتركة

أفريقيا على شفا موجة جديدة من كورونا

مقاطعة أونتاريو الكندية تسجل 540 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة، 11-06-2021 09:04 ص

البرازيل ترصد 88092 إصابة و2504 وفيات جديدة بكورونا

كو


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الخميس، تسجيلها 88092 إصابة و2504 وفيات جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

اضافة اعلان

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 88092، مقابل 85748 الأربعاء، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى حوالي 17.211 مليون حالة.


وذكرت الوزارة أنها رصدت 2504 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 2723 الأربعاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 482019 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.


وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.


وأكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.


وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تشيلي

إغلاق عاصمة تشيلي وسط ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

جججج

الولايات المتحدة الأمريكية تعلق توريد لقاح جونسون آند جونسون

ف

هيئة أمريكية تدرس تقارير حول التهابات في القلب أعقبت تلقي لقاح كورونا

مكسيك

المكسيك تسجل 3672 إصابة و227 وفاة جديدة بفيروس كورونا

كورونا

أفريقيا على شفا موجة جديدة من كورونا

كورونا

مقاطعة أونتاريو الكندية تسجل 540 إصابة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
برازيل

مُجددا .. البرازيل تدرس شراء لقاح سبوتنيك V الروسي

برازيل

وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز 461 ألف حالة

60b1c7294c59b735982fa97f

الولايات المتحدة لا تزال تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا من كورونا

هند

تحسن طفيف في الوضع الوبائي بالهند

حم

إصابات كورونا في البرازيل تقترب من 16 مليونا

برزيل

البرازيل تسجل 29916 إصابة و786 وفاة جديدة بكورونا