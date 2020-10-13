الثلاثاء 13-10-2020
الوكيل الاخباري

الخارجية للوكيل : إعادة فتح الحدود البريــة قريبا

إسبانيا تبحث عن فوز جديد

روسيا: 244 وفاة و13868 إصابة جديدة بكورونا

هام حول ترخيص السيارات في العقبة

وزير التربية : لم نعلق دوام المراكز الثقافية

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

قطع الكهرباء عن مناطق في الكرك

المعونة ترد على شكاوى مواطنين عبر برنامج الوكيل

ناطق إعلامي جديد لوزارة الصحة

منح ذوي متوفي كورونا حق اختيار مكان الدفن




الثلاثاء، 13-10-2020 12:05 م

البرازيل تسجل أقل عدد يومي من الوفيات بكوفيد-19 منذ 6 أشهر

f41b2f9523824df5ae66604cda1a2633


الوكيل الاخباري – أعلنت وزراة الصحة البرازيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أقل عدد وفيات جراء فيروس كورونا المستجد منذ ما يقارب 6 أشهر منذ بدء الجائحة.

اضافة اعلان

وقالت الصحة البرازيلية، إنه تم تسجيل 201 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض كوفيد-19، وهو أقل عدد يومي من الوفيات بالمرض منذ 26 أبريل/نيسان الماضي.

كما شهدت البرازيل تسجيل أدنى حصيلة من الإصابات الجديدة بمعدل 8429 حالة، وهو الأقل منذ 17 مايو/أيار الماضي.


وبحسب الوزارة، فإن إجمالي عدد الوفيات قد بلغ 150689 حالة فيما، وصل إجمالي حالات الإصابة إلى 5103408.


وتشهد الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية ثاني أعلى حصيلة وفيات بكوفيد-19 في العالم، بعد الولايات المتحدة، وثالث أكبر حصيلة من حيث حالات الإصابة بعد الولايات المتحدة والهند.


ويأتي ذلك رغم أنها "تمكنت في الأسابيع الأخيرة من تقليل المتوسط اليومي للوفيات والحالات جديدة".

وأكد المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية مايكل رايان يوم الإثنين، أن "الأرقام تشير إلى تراجع واستقرار تفشي المرض في البرازيل"، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا".

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
20201013134515535RW

روسيا: 244 وفاة و13868 إصابة جديدة بكورونا

rlPTEadr8XoMntQDJlRJQemV9ode5GXIaD1Gjom3

الصحة العالمية تحذر من مناعة القطيع لمواجهة كورونا

OGLBRXLPRVBA5E6MVE42FVFPLU

منظمة الصحة: 180 دولة انضمت لمسعى تمويل لقاحات كورونا

download

عالم فيروسات يشرح اختفاء كورونا في الصين

bneGeneric_Ukraine_coronavirus_bus_mask_people__street_0

الصحة الأوكرانية تدعو إلى تمديد الحجر حتى نهاية العام

90

ألمانيا: 13 وفاة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
_112329482_41a44ca8-3308-49ed-a105-fe9a56866be8

البرازيل تسجل أكثر من 33 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

APTOPIX_Virus_Outbreak_Spain_44490

وزير الصحة الإسباني: مدريد تواجه خطرا حقيقيا بسبب كورونا

15437501402572

البرازيل تسجل 729وفاة و31911 إصابة جديدة بكورونا

0x0-rusyadan-sputnik-v-aciklamasi-gelistirdigimiz-asidan-oldukca-eminiz-1600803031519

روسيا: تلقينا طلبات لتصدير 1.2 مليار جرعة من لقاحنا ضد كورونا

download

كورونا في الصين.. 7 إصابات وافدة وتخفيف شروط دخول الأجانب

455889

وفيات كورونا حول العالم تقترب من مليون!