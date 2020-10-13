البرازيل تسجل أقل عدد يومي من الوفيات بكوفيد-19 منذ 6 أشهر

الوكيل الاخباري – أعلنت وزراة الصحة البرازيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أقل عدد وفيات جراء فيروس كورونا المستجد منذ ما يقارب 6 أشهر منذ بدء الجائحة.

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وقالت الصحة البرازيلية، إنه تم تسجيل 201 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض كوفيد-19، وهو أقل عدد يومي من الوفيات بالمرض منذ 26 أبريل/نيسان الماضي.



كما شهدت البرازيل تسجيل أدنى حصيلة من الإصابات الجديدة بمعدل 8429 حالة، وهو الأقل منذ 17 مايو/أيار الماضي.



وبحسب الوزارة، فإن إجمالي عدد الوفيات قد بلغ 150689 حالة فيما، وصل إجمالي حالات الإصابة إلى 5103408.



وتشهد الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية ثاني أعلى حصيلة وفيات بكوفيد-19 في العالم، بعد الولايات المتحدة، وثالث أكبر حصيلة من حيث حالات الإصابة بعد الولايات المتحدة والهند.



ويأتي ذلك رغم أنها "تمكنت في الأسابيع الأخيرة من تقليل المتوسط اليومي للوفيات والحالات جديدة".



وأكد المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية مايكل رايان يوم الإثنين، أن "الأرقام تشير إلى تراجع واستقرار تفشي المرض في البرازيل"، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا".

المصدر : سبوتنك







