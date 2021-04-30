الجمعة 30-04-2021
الوكيل الاخباري
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الجمعة، 30-04-2021 09:54 ص

البرازيل تسجل أكثر من 400 ألف وفاة منذ بدء جائحة كورونا

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الوكيل الاخباري - تجاوزت الحصيلة الإجمالية لضحايا فيروس كورونا في البرازيل منذ بداية الوباء عتبة 400 ألف وفاة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة البرازيلية ونقلته قناة فرانس 24 فجر اليوم الجمعة، في ثاني أعلى حصيلة وفيات إجمالية في العالم بعد الولايات المتّحدة.

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وقالت الوزارة إنّ البرازيل سجّلت خلال الساعات 24 الماضية 3001 وفاة، وأكثر من 70 ألف إصابة جديدة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 401186 وفاة و 14 مليوناً و591289 إصابة مؤكدة.

 

--(بترا)

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