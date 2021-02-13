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السبت، 13-02-2021 09:09 ص

51546 إصابة

البرازيل تسجل 1288 وفاة جديدة بكورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية الجمعة، تسجيل 51546 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1288 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد يوم 6 فبراير 978 حالة، وفي 7 فبراير 522، وفي 8 فبراير 636، وفي 9 فبراير 1350، كما سجلت في العاشر من فبراير 1330 وفاة جراء المرض.

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وتشير بيانات الوزارة إلى تسجيل أكثر من 9.7 مليون حالة إصابة و237489 وفاة في المجمل منذ ظهور الوباء.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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