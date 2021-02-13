البرازيل تسجل 1288 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية الجمعة، تسجيل 51546 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1288 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد يوم 6 فبراير 978 حالة، وفي 7 فبراير 522، وفي 8 فبراير 636، وفي 9 فبراير 1350، كما سجلت في العاشر من فبراير 1330 وفاة جراء المرض.

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وتشير بيانات الوزارة إلى تسجيل أكثر من 9.7 مليون حالة إصابة و237489 وفاة في المجمل منذ ظهور الوباء.

المصدر : روسيا اليوم

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