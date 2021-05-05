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الأربعاء، 05-05-2021 08:44 ص

77359 إصابة

البرازيل تسجل 2966 وفاة جديدة بكورونا

را
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الثلاثاء، تسجيل 77359 إصابة و2966 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، في ارتفاع حاد لكلا المؤشرين.

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وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 77359، ليصل العدد الإجمالي إلى 14.86 مليون حالة.


وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا كبيرا لمؤشر الإصابات الجديدة مقارنة مع الأيام الماضية الأخيرة، حيث بلغ في 1 مايو 66964 حالة، وفي 2 مايو 28935، وفي 3 مايو 24619.


وذكرت الوزارة أنها رصدت 2966 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 411588 شخصا، بينما تبلغ نسبة الفتك مستوى 2.8%.
وسجل مؤشر الوفيات الجديدة بعدوى "كوفيد-19" قفزة حادة بعد أن وصلت يوم 1 مايو إلى 2656 حالة، وفي 2 مايو 1202، وفي 3 مايو 983.


وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.


ومع ذلك أكدت السلطات الصحية البرازيلية  أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.


وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

 




 

 


 

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