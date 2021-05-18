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الثلاثاء، 18-05-2021 08:48 ص

البرازيل تسجل 29916 إصابة و786 وفاة جديدة بكورونا

برزيل


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الاثنين، تسجيل 29916 إصابة و786 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

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وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 29916، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى نحو 15.66 مليون حالة.


ويأتي ذلك بعد أن سجلت البرازيل يوم 14 مايو 85536 حالة، وفي 15 مايو 67009، وفي 16 مايو 40941.


وذكرت الوزارة أنها رصدت 786 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 436537 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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