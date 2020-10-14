البرازيل تسجل 309 وفيات و10220 إصابة جديدة بالفيروس

الوكيل الإخباري- أعلنت البرازيل، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 309 وفيات و10220 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

اضافة اعلان



ونقلت وكالة الانباء البرازيلية الرسمية "ايه ان بي ايه "عن وزارة الصحة أن إجمالي الاصابات بلغ حتى الآن نحو خمسة ملايين و113 ألف إصابة منذ بداية الجائحة، فيما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 150998، لافتة الى شفاء أكثر من 4ر4 مليون شخص.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.



