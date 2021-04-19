البرازيل تسجل 42980 إصابة و1657 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الأحد، عن تسجيلها 42980 إصابة و1657 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

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وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 42980، مقابل و67636 في بيانات السبت، ليتجاوز العدد الإجمالي 13.9 مليون حالة.



وذكرت الوزارة أنها رصدت 1657 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 2929 السبت، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 373335 شخصا، بينما وصلت نسبة الفتك إلى مستوى 2.7%.



لكن يجب الإشارة مع ذلك إلى أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد دوما في البرازيل تراجعا خلال عطلة نهاية الأسبوع وأيام الاثنين لأسباب بيروقراطية وانخفاض في عدد الفحوص.



وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة وغير مسبوقة لكلا المؤشرين.



ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.



وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

روسيا اليوم