البرازيل تسجل 525 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الخميس، تسجيلها 14288 إصابة و525 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

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وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 14288، مقابل 7852 الأربعاء، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى نحو 21.612 مليون حالة.



وذكرت الوزارة أنها رصدت 525 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 176 في بيانات الأربعاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 602099 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8.

روسيا اليوم