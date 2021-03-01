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الإثنين، 01-03-2021 04:05 م

البرازيل ستقدم 140 مليون لقاح لمواطنيها بنهاية آب

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توضيحية


الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم مجلس النواب البرازيلي، آرثر ليرا، الاثنين، إن وزارة الصحة البرازيلية ، ستسلم 140 مليون جرعة من لقاحات كورونا بحلول نهاية أب (5)، دون أن يذكر تفاصيل عن المكان الذي ستأتي منه.

وفي في مقابلة مع "تي في ريكورد" قال ليرا أيضا إن التحويلات النقدية الشهرية الطارئة لملايين البرازيليين الفقراء بقيمة 250 ريالا (45 دولارا) ستتم حتى يونيو.

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وبين أن ، التعديل الدستوري الذي يمهد الطريق لاستئناف مدفوعات المساعدات هذه، لم يتم الاتفاق عليه بعد، وبالتالي لم يتم طرحه للتصويت في الكونغرس.


ووصل عدد مصابي كورونا في البرازيل إلى 10,551,259 بينما وصل عدد الوفيات إلى 255,018.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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