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الأربعاء، 24-03-2021 08:23 ص

السكان الذين تلقوا الجرعتين أقل من 3%

البرازيل قد توافق على استخدام لقاح سبوتنيك Vالروسي

باي
من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة Uniao Quimica البرازيلية للأدوية التي تخطط لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، أن السلطات الصحية قد توافق على اللقاح خلال الأيام القليلة القادمة.

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وقال المدير التنفيذي للشركة فرناندو ماركيس، إن "أنفيزا (الهيئة الإدارية في مجال الصحة والأدوية) لا تزال تحتاج إلى بعض التفاصيل من موسكو بشأن تجارب المرحلة الثالثة، وأتوقع وصولها بعد يومين أو ثلاثة".


وأضاف ماركيس أن شركته تأمل ببدء إنتاج اللقاح في منشأتها بمينة برازيليا في
وجاء ذلك في أعقاب مناقشات عبر الفيديو بين شركة Uniao Quimica ومركز "غاماليا" الروسي الذي قام بتطوير اللقاح.


وكانت الشركة البرازيلية قد طلبت إصدار الترخيص للاستخدام الطارئ للقاح الروسي قبل أكثر من شهرين، لكن "المصالح السياسية" أخرت عملية المصادقة على اللقاح، حسب قول ماركيس.


وبلغت نسبة السكان الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا أقل من 8%، والسكان الذين تلقوا الجرعتين أقل من 3%.


وشهدت البرازيل خلال الأسبوعين الأخيرين نموا متصاعدا لأعداد المصابين الجدد وحالات الوفيات جراء فيروس كورونا، وذلك على خلفية ظهور نسخة متحورة من الفيروس في البرازيل.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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