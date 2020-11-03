الثلاثاء 03-11-2020
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 03-11-2020 06:29 ص

تسجيل 8501 إصابة

البرازيل.. 179 وفاة جديدة بكورونا

برا
توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت البرازيل، الإثنين، 8501 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و 179 حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بالفيروس.

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وكشفت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، أن عدد الإصابات سجل حتى الآن 5554000 حالة إصابة منذ بدء الوباء، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 160253.


تجدر الإشارة إلى أن البرازيل سجلت ثاني أكبر حصيلة ضحايا بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة، كما تأتي في المركز الثالث عالميا من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة والهند.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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