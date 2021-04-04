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الأحد، 04-04-2021 08:29 ص

أعلى معدل وفيات يومي بالعالم

البرازيل.. 1987 وفاة جديدة بكورونا

با
تعبيرية


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 1987 وفاة بفيروس كورونا يوم السبت في ظل مواجهة البلاد أسوأ فترات الوباء منذ ظهوره وتسجيلها أعلى معدل وفيات يومي بالفيروس على مستوى العالم.

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وسجلت البرازيل حتى الآن 330193 وفاة، كما سجلت 43515 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 12 مليونا و953597 حالة.


وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.


وتجاوز عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا 25 مليونا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث دفع انتشار المرض دولا عدة لفرض قيود على السفر والحركة، بالتزامن مع حملات التطعيم.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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