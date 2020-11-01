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الأحد، 01-11-2020 07:05 ص

نحو 19 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

البرازيل .. 407 وفيات جديدة بكورونا

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من المصدر


الوكيل الإخباري - سجلت البـرازيل، يوم السبت، 18947 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و407 وفيات خلال اليوم الأخير، وفق وزارة الصحة البرازيلية .

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وحسب المعطيات الرسمية، فقد بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البرازيل نحو 5 مليون و535 ألفا و605 أشخاص.


أما بالنسبة لحصيلة الضحايا فقد ارتفعت إلى 159902 شخص.


تجدر الإشارة إلى أن البرازيل سجلت ثاني أكبر حصيلة ضحايا بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة، كما تأتي في المركز الثالث عالميا من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة والهند.

 

المصدر: روسيا اليوم 

 

 

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